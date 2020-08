Fhemig abre vagas temporárias para médicos no Eduardo de Menezes e no Antônio Dias

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu inscrições para chamadas emergenciais para o hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e para o Antonio Dias, em Patos de Minas. Os profissionais vão atuar na linha de frente do enfrentamento à covid-19.

No Hospital Eduardo de Menezes estão sendo oferecidas duas vagas para médicos especialistas (para atuarem na Terapia Intensiva) e outras 2 para médicos generalistas. Os vencimentos básicos são de R$ 4.595,00 para 12 horas semanais, e de R$ 9 mil para 24 horas semanais. As inscrições se encerram nesta sexta-feira (14). Clique aqui para acessar o edital.

O Hospital Regional Antônio Dias oferece 3 vagas para médicos especialistas e mais 3 vagas para médicos generalistas. Os vencimentos básicos para médicos especialistas são de R$ 4.595,00 (12 horas semanais) e de R$ 9 mil (24 horas). No caso dos médicos generalistas, os vencimentos são de R$ 3.500,00 (12 horas semanais) e R$ 7 mil (24 horas). As inscrições terminam no dia 18 de agosto. Clique aqui para acessar o edital.