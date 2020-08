Coronavírus: Minas registra mais de 4 mil casos em 24 hrs

Minas Gerais confirmou 63 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com balanço epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Ao todo, a doença já matou 3.846 pessoas no estado.

O balanço aponta que Minas possui 164.915 casos confirmados (4.430 a mais em relação a quarta), sendo 28.135 em acompanhamento e 132.934 recuperados.

Os casos de internação hospitalar na rede pública e privada somam 17.661.

Os novos registros não se referem, necessariamente, a casos e mortes ocorridos nas últimas 24 horas. Significa que foram contabilizados pela SES-MG nesse período.

Belo Horizonte é a cidade com mais casos (26.146) e mortes (740) em Minas. Uberlândia possui 15.133 infectados. Governador Valares tem 4.849 contaminados. Importantes cidades da Grande BH, Contagem possui 4.928 casos e Betim 3.373.

Recorde de mortes

Nessa quarta-feira (13), Minas registrou recorde de mortes em 24 horas, com 170 novos óbitos, número dez vezes maior do que o que foi registrado na terça-feira. Conforme o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, o aumento significativo do número se deve ao fato de que mortes contabilizadas agora ocorreram na verdade há mais de 50 dias.