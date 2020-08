Jovem morre em acidente na MG-238 envolvendo motocicleta

Na manhã desta quinta-feira (13), por volta de 9h40, um acidente envolvendo uma motocicleta causou a morte de uma jovem de nome N. B. S. S. (18), em Sete Lagoas. O fato aconteceu na MG-238, nas proximidades da Cervejaria Ambev.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor, identificado como D. A. C. L. (24), relatou que trafegava em uma motocicleta XRE pela referida rodovia junto com a jovem, que estava na garupa. Eles saíram da cidade de Baldim e estavam a caminho de Sete Lagoas.

Ainda segundo o motociclista, nas proximidades do retorno da Ambev, um carro que saía do local foi de encontro à motocicleta, fechando então a sua passagem. Ele disse ter tentando desviar do veículo, mas perdeu o controle da direção e chocou-se contra a canaleta. Com isso, a passageira bateu a cabeça em uma placa que estava às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros e o Samu chegaram a ser acionados, mas a morte da mulher foi confirmada ainda no local do acidente.

O veículo causador do acidente não foi identificado, segundo a PM.

