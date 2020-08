Com pleno domínio do jogo, Galo consegue virada sobre o Corinthians

Em duelo de alvinegros, nesta quarta-feira (12), no Mineirão, Atlético vence e convence

Após um susto no primeiro tempo, onde o Corinthians abriu 2 a 0, o Atlético conseguiu uma reviravolta no segundo tempo e conquistou a segunda vitória seguida no início do Brasileirão. Com Sampaoli, agora são sete jogos, somando seis vitórias e um empate.

O Atlético iniciou o jogo sufocando o adversário, mas quem inaugurou o placar foi o Corinthians. O atacante Jô, velho conhecido do torcedor atleticano, abriu o marcador após jogada que começou com erro do lateral Guga, que recuou errado para o goleiro Rafael. Minutos depois, foi a vez de Araos marcar o segundo tento corintiano. O detalhe do segundo gol, foi a participação do atacante Jó, com uma assistência de letra.

Apesar do amplo domínio na partida, no primeiro tempo com 10 finalizações e 65% de posse de bola, o Atlético desceu para o vestiário atrás no marcador. Logo na volta do segundo tempo, Sampaoli realizou duas mudanças. Hyoran entrou na vaga de Allan Franco e Savarino no lugar de Marquinhos. Demorou 8 minutos para surtir efeito as alterações. Hyoran mandou para as redes depois de uma jogada bem trabalhada. Pouco tempo depois, o próprio Hyoran ampliou o marcador, igualando o placar do jogo. Melhor em campo, o Atlético continuou pressionando e em uma bela finalizaçao de fora da área, Nathan estufou a rede colocando o Atlético na frente do marcador pela primeira vez no jogo, dando números finais à partida. Atlético 3 x 2 Corinthians.

O Atlético venceu com: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco (Hyoran, no intervalo) e Nathan (Allan, aos 19’ do 2ºT); Marquinhos (Savarino, no intervalo), Keno (Fábio Santos, aos 32’ do 2ºT) e Marrony (Mariano, aos 47′ do 2ºT)

Técnico: Jorge Sampaoli

Derrotado na partida, o Corinthians foi com: Cássio; Michel, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Éderson (Gabriel Pereira, aos 19’ do 2ºT), Araos (Ruan, aos 30’ do 2ºT) e Ramiro (Janderson, aos 18’ do 2ºT); Mateus Vital (Cantillo, aos 20’ do 2ºT) e Jô

Técnico: Tiago Nunes

A arbitragem ficou por conta de Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ) Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

O próximo confronto atleticano será contra o Ceará no domingo (16), novamente em casa, a partir das 11h, também no Gigante da Pampulha.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo