Famílias do projeto Esporte na Cidade recebem cestas básicas

Tornar o mundo um lugar melhor é ajudar quem mais precisa. Com esse pensamento, a De Peito Aberto e a Iveco seguem doando cestas básicas para as famílias do Projeto Esporte na Cidade – Núcleo Sete Lagoas. Nessa quarta-feira, 12, pela terceira vez durante a pandemia, os beneficiados receberam alimentos. A entrega foi realizada no Próximo Passo, no bairro Cidade de Deus, onde acontecem as aulas gratuitas de judô do Projeto Esporte na Cidade. Além das cestas básicas, os alunos também receberam uma cesta verde (verduras, legumes e frutas).