Personal trainer é morta a facadas após discussão com vizinhos em SP

A personal trainer Andressa Serantoni, 28, foi morta a facadas após uma discussão com um casal de vizinhos, no início da tarde de hoje, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O homem e a mulher foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, Andressa havia ido até a casa da mãe, no bairro Anchieta, alimentar o cachorro da família. A discussão com a vizinha S.P.S., 44, aconteceu na calçada, em frente à residência, depois que a personal trainer flagrou a mulher a filmando com um celular. Andressa não teria gostado da atitude e foi tirar satisfação com a vizinha.

O marido da vizinha, J.P.S., 38, teria ouvido a discussão e ido até a calçada, armado com uma faca. Segundo a polícia, ele teria golpeado Andressa por diversas vezes. Moradores relataram à reportagem do UOL que a vizinha teria segurado Andressa para que o marido pudesse golpeá-la. Policiais que faziam ronda pelo bairro foram avisados por moradores sobre o crime e foram até o local. Ao chegarem em frente à casa dos pais de Andressa, encontraram a jovem já caída sem vida. Andressa foi golpeada na região no pescoço e tórax.

