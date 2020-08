Usuário poderá retirar resultados de exames laboratorais pela internet

O laboratório municipal Pedro Lanza realiza milhares de análises clínicas mensalmente e, agora, conta com uma importante ferramenta para facilitar a vida dos usuários. Entrou em funcionamento, nesta quarta-feira, 12, o novo sistema operacional, permitindo que os resultados dos exames cheguem ao interessado por um simples acesso de internet. A velocidade na divulgação dos testes é outra vantagem que vai fazer muita diferença.

Os números do laboratório impressionam. Diariamente a unidade recebe uma média de 150 pessoas, que realizam exames bioquímicos, hematológicos, sorológicos, hormonais, microbiológicos, imunohematológicos, de uroanálise, entre outros. São realizados aproximadamente 50 mil exames por mês. “Investimos na informatização. Resultados de exames que demoravam mais de 40 dias, agora estarão disponíveis em poucos dias. O procedimento será feito de casa, com mais agilidade e evitando filas na unidade”, explica o prefeito Duílio de Castro.

A velocidade da entrega das análises é fundamental para o sucesso no tratamento médico, que depende da avaliação profissional no acompanhamento de cada caso. “O resultado disponível de três a cinco dias é importante para a tomada de decisão dos médicos, que poderão tratar das pessoas com mais rapidez”, completa Duílio de Castro.

O sistema já está em operação e nos próximos dias já será possível comparar o novo fluxo com o que ocorria há vários anos. “Vamos diminuir o nível de deslocamento dos pacientes com o acesso ao sistema de maneira rápida e objetiva. Assim ocorre na rede privada e o paciente do SUS tem esse direito”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

A novidade chega para otimizar o atendimento e ainda oferecer melhores condições de trabalho às equipes do laboratório. “Será uma facilidade muito grande para os pacientes e também para toda a equipe desta unidade”, comenta Daniela Lima, biomédica e responsável técnica do laboratório.

ACESSO

Quando for realizar seu exame, o usuário será cadastrado para criar seu ambiente dentro do sistema. Após o recolhimento do material para análise, ele receberá um protocolo de atendimento com informações de acesso ao sistema com login e senha.

