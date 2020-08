Rua Catalão, no Vale das Palmeiras, é pavimentada

A Prefeitura de Sete Lagoas continua cumprindo seu papel quando o assunto é melhorias à população. A revitalização de várias vias públicas em diversos bairros da cidade tem sido uma das prioridades. Centenas de ruas e avenidas vêm sendo contempladas por serviços de drenagem pluvial, pavimentação e pela operação Tapa Buracos e, no bairro Vale das Palmeiras, não foi diferente. A rua Catalão, uma demanda de mais de 15 anos, foi beneficiada com a pavimentação asfáltica, com a conclusão dos trabalhos no último sábado, 8.

“Anteriormente aqui a gente nem conseguia chegar em casa, era uma rua de terra que nem parecia rua, toda cheia de buracos. Quando chovia, tinha que largar o carro na esquina e esperar a enxurrada, que trazia tudo dos bairros Santa Rosa e São Cristóvão. Agora é tudo totalmente diferente. Melhorou da água para o vinho, 100%”, afirma o motorista Anselmo José, morador da rua desde 2004.

A rua recebeu a pavimentação asfáltica em CBUQ, que é o asfalto à quente, com mais qualidade e durabilidade. No mesmo contrato com a empresa C&R Engenharia e Construções Ltda estão ainda algumas ruas do bairro Interlagos, que devem receber as melhorias nos próximos dias.

Segundo o prefeito Duílio de Castro, o trabalho que tem sido realizado em toda a cidade é de alta qualidade. “Não estamos simplesmente asfaltando ou tapando buracos, estamos recuperando as vias, aplicando asfalto à quente, que supera enxurradas e tem uma durabilidade maior. É o dinheiro do povo sendo usado com responsabilidade”, acrescenta o prefeito.