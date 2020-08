Reunião Ordinária: veja os assuntos que foram destaques

Datas importantes como o dia do estudante e do advogado foram lembradas pelos vereadores durante a Reunião Ordinária dessa terça-feira (11). Mais uma vez a pandemia do novo coronavírus também foi preocupação dos parlamentares que receberam do Executivo uma prestação de contas com gastos aproximados da ordem de R$ 13 milhões. Ainda segundo o documento, o município recebeu, de fontes diversas, investimentos de quase R$ 18 milhões para ações de combate ao novo coronavírus.

Pr. Alcides (PP), Renato Gomes (PV), Gislene Inocência (PSD), Milton Martins (REP) foram alguns dos que lembraram e valorizaram os advogados e estudantes. O líder do Executivo na Câmara, Fabrício Nascimento (REP), foi quem prestou conta dos valores que o município investiu no combate a pandemia. O detalhamento apresentado no Legislativo e entregue aos vereadores mostra que o Executivo já recebeu R$ 17.995.236,76 e investiu, ao todo, R$ 12.746.753,31.

Para o presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, Gilson Liboreiro (SD), as informações foram esclarecedoras. A transparência na divulgação dos dados era motivo de cobrança recorrente entre os vereadores por conta de informações conflitantes. “Com essa prestação de contas vamos acompanhar de perto”, reforçou o presidente Cláudio Caramelo (PP).

Na oportunidade o presidente aproveitou para robustecer o compromisso com o setor de oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, uma vez que foi acionado pela unidade novamente. “Quando fizemos a devolução no ano passado (cerca de R$ 3 milhões), uma das sugestões foi que aproximadamente R$ 160 mil fossem direcionados ao HNSG para acabar com a fila de exames e não fomos atendidos. Não vejo dificuldade de novo em fazer esse direcionamento, desde que eu tenha garantia de que vai ser destinado para acabar com a fila”, esclareceu.

Na pauta de votações todos os textos foram aprovados. O Projeto de Lei Ordinária (PLO) 58/2020, de João Evangelista (PSDB) “institui o mês da conscientização, orientação e combate as “Fake News” no calendário oficial do município e dá outras providências”. Da vereadora Marli de Luquinha (MDB) passou o Anteprojeto de Lei (APL) 123/2020 que “dispõe sobre a política municipal de prevenção ao suicídio e complementa a lei 13.819 de 2019”. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

https://sapl.setelagoas.mg.leg.br/sessao/pauta-sessao/525/

Ascom Câmara de Sete Lagoas