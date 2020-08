Caoa Chery Tiggo 8 chega às lojas por R$ 158 mil; conheça o SUV

Há exatos três anos, no dia 12 de agosto de 2017, a direção da Caoa assinava, na China o acordo da sociedade que fez nascer a Caoa Chery, de lá para cá muita água passou embaixo da ponte, investimentos foram feitos e os novos lançamentos seguem no cronograma previsto, mesmo sob o efeito da pandemia.

Prova disso é que, através de uma live, realizada na manhã de hoje, a montadora promoveu a apresentação de mais uma novidade, o SUV Tiggo 8, totalmente renovado e com a oferta de sete lugares. Inserido dentro do segmento que mais cresce no país, o dos esportivos utilitários, o modelo é o mais sofisticado produto fabricado pela empresa, que mantem planta industrial em Anápolis, interior de Goiás.

Competição

Destaque para o motor, que só consome gasolina, de 1.6 litros, turbo, que desenvolve 187 cavalos de potência, com injeção direta e 28 kg de torque e conta com transmissão automática de sete velocidades.

Tecnologia e conectividade estão na ordem do dia e sem estes quesitos não há como concorrer em uma faixa com tanto competidores de alto valor agregado. E foi exatamente pensando nisso que a Caoa Chery projetou o Tiggo 8.

O modelo oferece muitos equipamentos de série e pretende ter um diferencial, frente a seus pares, no que se refere à relação custo beneficio. Preço promocional é de R$ 158 mil e após o termino passa a R$ 168.600.

Equipamentos

O primeiro modelo com sete lugares produzidos pela empresa conta com painel digital, tela de 12,3 polegadas, sensível ao toque, ar-condicionado com duas zonas.

A central multimídia interage com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Para facilitar as manobras de estacionamento, o Tiggo 8 oferece sensor de pontos cegos, carregador de celular por indução.

Em relação a equipamentos de segurança o modelo traz, de série, seis air-bags, cinto de três pontos para todos os passageiros, sistema Isofix, entre outros.

Conveniência

Para poder disputar com players equipados como são os que concorrem nesta faixa de preço dentro do segmento dos SUVs é preciso, no mínimo, se equiparar na oferta de conteúdo.

O Tiggo 8 tem volante multifuncional, com ajuste de altura e profundidade, chave presencial, monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, suspensão independente, controle de estabilidade e tração, freio eletrônico e sistema Auto Hold, que segura por alguns instantes o carro em um aclive.

Como concorrentes diretos, a montadora cita dois modelos, o VW Tiguan All Space, que também conta com sete lugares e o Mitsubishi Outlander.

As dimensões são as seguintes: 4,70 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,74 metro de altura e distância entre eixos de 2,71 metros. Dentro desta configuração de tamanho e espaço, outro produto que poderia estar no rol dos concorrentes é o modelo francês, Peugeot 5008.