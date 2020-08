Final do Mineiro muda de local e clássico estadual pela Série B será remarcado

A grande final do Campeonato Mineiro, que será disputada no próximo dia 30, entre Tombense e e Atlético, mudou de local. Em um primeiro momento, o duelo decisivo do Estadual seria jogado no Independência, mas, a pedido da equipe de Tombos, o confronto será decidido no Mineirão, local da primeira partida da final, no dia 26.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) acatou o pedido do Tombense e divulgou, no início da tarde desta quarta-feira (12), o comunicado oficial.

Brasileiro

No mesmo dia do duelo decisivo do Campeonato Mineiro, aconteceria o clássico mineiro do Campeonato Brasileiro da Série B, entre Cruzeiro e América, válido pela sexta rodada. O jogo seria disputado no Mineirão.

Por conta disso, a CBF e a emissora detentora dos direitos de televisão da competição irão remarcar o jogo entre as duas equipes mineiras que disputam a segunda divisão do Brasileirão. A nova data será divulgada oportunamente.