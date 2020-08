Taxa de ocupação de leitos de UTI em Sete Lagoas é de 19%; veja o boletim de hoje

Sete Lagoas tem mais um dia de taxa de notificações de casos suspeitos de Covid abaixo dos 2%. A alta nas últimas 24 horas foi de 1,5%, o que leva o número de casos em monitoramento a 1.704 e 4.190 pessoas com resultado negativo para Covid.

O número de casos positivos chega hoje a 1.190, com a confirmação de contaminação de mais 14 mulheres e 12 homens. Entre os casos confirmados, são 11 pacientes internados, 141 pessoas em isolamento domiciliar com sintomas leves e 1.017 curados (85% dos contaminados).

O número de óbitos em Sete Lagoas chega hoje a 21. Trata-se de um homem de 67 anos, que estava internado no Hospital Municipal com resultado positivo para Covid. Não há outros óbitos em investigação na cidade.

Hospitalizados

Ao todo são 47 pacientes internados hoje na cidade, dos quais 23 já tiveram resultado positivo para Covid, sendo 11 de Sete Lagoas, cinco de Paraopeba, dois de Capim Branco, um de Prudente de Morais, um de Vespasiano, um de Baldim, um de Jequitibá e um de Papagaios. Há ainda dez pacientes internados com resultado negativo para Covid e 14 aguardando resultado de exames.

Dos 47 internados, 33 estão em leitos de enfermaria e 14 em leitos de UTI, sendo seis deles de Sete Lagoas e os demais, de outras cidades da região. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid, incluindo os leitos do SUS e de planos de saúde, é hoje de 25%.

Leitos do SUS

No Hospital Municipal, que só recebe pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), são seis leitos ocupados (cinco em UTI). No Hospital Nossa Senhora das Graças há 25 pacientes internados na ala Covid (15 em UTI, dos quais três são do SUS). Já no Hospital da Unimed são sete pacientes internados (quatro em leitos de UTI, sendo todos da rede suplementar, ou seja, pacientes que possuem plano de saúde). Na UPA são nove pacientes em leitos de enfermaria, todos usuários do SUS.

“O número de leitos do SUS ocupados por pacientes com Covid, confirmados ou suspeitos, é um dos indicadores observados pelo Estado para avaliar uma possível evolução de onda em Sete Lagoas no programa Minas Consciente. Assim, considerando-se apenas os pacientes que ocupam leitos de UTI do SUS em Sete Lagoas, temos hoje uma taxa de ocupação de 19%”, explica o secretário municipal de saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Use máscara ao sair, reforce a higiene das mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus