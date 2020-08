Azul e Latam iniciam codeshare nesta quarta-feira

As companhias aéreas Azul e a Latam iniciam, a partir desta quarta-feira (12), acordo de codeshare (compartilhamento de voos) para 64 rotas domésticas no Brasil. Das 35 rotas que estão à venda, 23 serão cumpridas pela Azul enquanto 12 terão operação pelas aeronaves da Latam. Até o fim de agosto, as companhias também iniciarão as vendas de outras 29 rotas do acordo, sendo 12 operações da Azul e 17 da Latam.

Nesse primeiro momento, o codeshare terá pousos e decolagens nos aeroportos de Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Campinas (SP), chegando, posteriormente, aos aeroportos de Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Guarulhos (SP). Além de codeshare, o acordo prevê acúmulo de pontos no programa de fidelidade TudoAzul e Latam Pass.

“O início desse acordo vai ajudar nosso setor a oferecer mais opções de voos, horários e destinos a nossos passageiros, sendo uma solução importante para recuperarmos com mais agilidade a demanda interna afetada pela pandemia”, diz Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

O codeshare possibilitará o compartilhamento de bilhetes para check-in e despacho de bagagem. Antes da pandemia, Azul e LATAM Airlines Brasil atendiam um total de 137 destinos no Brasil, com 298 rotas e 1.632 partidas diárias. Em 2019, as duas companhias aéreas receberam reconhecimento por sua experiência de viagem e performance de pontualidade.