Gasolina ficará mais cara a partir de amanhã

Petrobras também vai reajustar o preço do óleo diesel em 2%

A Petrobras informou que a partir desta quinta-feira, 13, a gasolina vai subir 4% nas suas refinarias e o diesel 2%, refletindo a ligeira melhora do preço do petróleo no mercado internacional. Antes, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) havia informado que a estatal havia avisado às distribuidoras que a partir desta quinta-feira o diesel iria aumentar R$ 0,0366 o litro nas refinarias e a gasolina subiria R$ 0,0662 por litro.

Pouco antes do fechamento deste texto, o petróleo tipo Brent usado como referência pela Petrobras subia 1,75%, cotado a US$ 45,28 o barril.