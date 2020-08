Atlético recebe o Corinthians pelo Brasileiro

Times se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira

Depois de vencer o Flamengo, o Atlético vai voltar a campo para receber o Corinthians. Nesta quarta (12), o Galo fará seu primeiro jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro, às 19h15, no Mineirão. A partida será válida pela segunda rodada da competição nacional.

O Atlético estreou contra o rubro-negro carioca, mas o Timão vai estrear na competição contra o Galo, já que seu primeiro jogo foi adiado. Para a partida, Sampaoli tem baixas apenas de Diego Tardelli e Gustavo Blanco, lesionados. Já o Corinthians não deve contar com Fagner por um inchaço no tornozelo.

Nessa terça (11), o clube paulista informou que retirou três pessoas da delegação por testes positivos de coronavírus, sem detalhar os nomes dos infectados. Por outro lado, o Atlético teve apenas um caso positivo durante a pandemia, ainda no fim de maio, do meia Cazares.

Ficha técnica

Jogo: Atlético x Corinthians

Motivo: segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h15min (de Brasília)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa), auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira. O trio é do Rio de Janeiro. Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Provável Atlético: Rafael; Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Jair) e Nathan; Savarino, Keno e Marrony.

Técnico: Jorge Sampaoli

Provável Corinthians: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Éderson (Cantillo), Ramiro, Luan (Araos) e Mateus Vital; Jô.

Técnico: Tiago Nunes

