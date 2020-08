América perde a primeira na Série B

Nessa terça-feira (11), o América perdeu para o Cuiabá na Arena Independência, por 1 a 0, pela segunda rodada da Série B. Enquanto o Coelho conheceu sua terceira derrota na temporada, o Cuiabá permanece invicto, em 2020, em 11 partidas disputadas. Após um primeiro tempo sem grandes chances, para os dois lados, o gol da partida saiu aos quatro minutos da etapa final. A defesa americana falhou, após cruzamento na área, a bola sobrou para Rafael Gava que empurrou para as redes. Com o resultado, o Cuiabá chegou aos quatros pontos e é o quarto na tabela de classificação. O Coelho é o nono, com três pontos somados, podendo perder mais uma posição, dependendo do resultado de CRB e Oeste, que se enfrentam nesta quarta.

O técnico Lisca repetiu a escalação da estreia contra a Ponte Preta e a estratégia não surtiu o mesmo efeito, na primeira etapa. Antes da partida, o elenco sofreu uma baixa de última hora. O lateral-direito Leandro Silva obteve teste inconclusivo para a Covid-19, foi retirado da lista de relacionados e está em isolamento. Diego Ferreira se manteve entre os titulares.

Já pela esquerda, mesmo recuperado de um desconforto muscular na coxa direita, o lateral Sávio iniciou no banco e o João Paulo foi o escolhido para começar o jogo mais uma vez. O artilheiro Rodolfo (seis gols), recuperado de um estiramento no ligamento do joelho direito começou entre os reservas e o jovem Vitão teve mais uma oportunidade, ao lado de Matheusinho e Felipe Augusto, no ataque.

Com pouca criação, Lisca chegou a alterar todo o ataque a partir da metade do segundo tempo, com a entrada de dois centroavantes, Rodolfo e Léo Passos, além de Sávio, que realizou a dobradinha com o João Paulo, na esquerda. Marcelo Toscano e Neto Berola também foram utilizados, mas o ataque parou nas mãos do goleiro João Carlos em algumas oportunidades, e foram desperdiçadas em outras.

Na próxima rodada, o América recebe o Operário, sexta-feira (14), às 19h15min, na Arena Independência. No sábado, o Cuiabá joga fora de casa, contra o CSA.

Ficha técnica

América 0 x 1 Cuiabá

2ª rodada da série B 2020

Local: Arena Independência

Arbitragem: Leo Simão Holanda (CE)

América: Airton, Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo (Neto Berola); Zé Ricardo, Juninho (Sávio), Felipe Augusto (Léo Passos) e Alê; Mateusinho (M. Toscano) e Vitão (Rodolfo). Técnico: Lisca

Cuiabá: João Carlos, Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava e Elvis (Maxwell); Felipe Marques (Matheus Barbosa), Yago (Felipe Ferreira) e Jenison (Fabrício)

Gols: Rafael Gava (C)

Cartões amarelos: ninguém