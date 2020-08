Apreensão de drogas nas fronteiras e divisas bate recorde nos últimos três meses

Prejuízo direto ao crime organizado salta de R$ 233 MI para R$ 525,1 MI

O Programa Nacional de Segurança das Fronteiras e Divisas (VIGIA) do Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou, nos últimos três meses, recorde na apreensão de drogas nas fronteiras e divisas do País. Entre os dias 29 de abril a 31 de julho, a Operação Hórus, um dos eixos do Programa, logrou a apreensão de 261 toneladas de drogas, entre maconha, cocaína, haxixe e outros entorpecentes. De janeiro a março deste ano, a apreensão foi de 34 toneladas.

Coordenado pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Seopi/MJSP), o VIGIA conta com uma atuação integrada com as forças de segurança dos estados. O número de efetivo trabalhando diariamente na Operação passou de 261 policiais para 697, aumento de 267%. Juntos, a força-tarefa composta por mais de cinco mil agentes de segurança pública federal, estadual e municipal, ocasionou grande perda aos criminosos.

Veja alguns dos resultados alcançados pela Operação Hórus durante o período de 29 de abril a 31 de julho:

• 24,8 milhões de maços de cigarro;

• 261 toneladas de drogas;

• 76 embarcações;

• 1.003 veículos;

• 1.423 criminosos presos;

• R$ 119,1 milhões de prejuízo evitado aos cofres públicos (arrecadação de impostos e tributos);

• R$ 525,1 milhões de prejuízo aos criminosos com a venda de ilícitos.

De acordo com o coordenador-geral de Fronteiras da Seopi/MJSP, Eduardo Bettini, apesar do VIGIA ter tido início em abril de 2019, um salto muito importante foi registrado na atual gestão do Ministério. “Esse resultado é fruto da atuação integrada entre as instituições envolvidas e os operadores de segurança pública presentes em onze estados da federação”, afirmou.

A quantidade de bases operacionais do Programa VIGIA aumentou de 34 para 64. Ao todo, o Programa está presente em onze Estados.

“O investimento é para intensificar os trabalhos. A integração entre estados e União ampliou significativamente a presença do Programa, o que resulta em mais operações, mais equipamentos e mais ações de capacitação gerando assim um ganho representativo para a segurança pública de fronteira em nosso país”, finaliza Bettini.

Atuação do Programa VIGIA – Desde abril de 2019, o Programa VIGIA atua com o objetivo de blindar a entrada no Brasil de armas, drogas e produtos contrabandeados pelos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira. O programa conta com operações em andamento nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além das divisas do Tocantins e Goiás.

Assessoria de Comunicação Social

Gabinete do Ministro

Ministério da Justiça e Segurança Pública