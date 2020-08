Sete Lagoas: já são 20 mortes por Covid-19; veja o boletim

Pelo segundo dia consecutivo, as notificações de casos suspeitos de Covid na cidade ficam abaixo dos 2%. A taxa hoje foi de 1,8%, o que eleva o número de casos em monitoramento a 1.636. Hoje são 1.463 pessoas que tiveram sintomas gripais, foram acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde e liberadas e 4.154 testadas negativo para Covid.

Com mais 31 casos confirmados, de 12 mulheres e 17 homens, agora são 1.164 testes positivos na cidade desde que o monitoramento começou, em março. Destas, 13 pessoas se encontram hospitalizadas e 138 se recuperam em isolamento domiciliar. Os recuperados somam 993 casos (85% dos infectados).

Mais um óbito foi registrado ontem em Sete Lagoas, de uma paciente de 87 anos que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) com resultado de exame positivo para Covid. No total, o número de óbitos por Covid-19 na cidade chega a 20. Assim, a taxa de letalidade da doença, que considera o número de óbitos entre os contaminados, agora é de 1,7%.

A título de comparação, a taxa de letalidade em Belo Horizonte está em 2,7%; a de Minas Gerais é de 2,3%; e a do Brasil é 3,3%. Os dados foram retirados de informes oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte, da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.

Hospitalizados

A cidade tem hoje 40 pessoas internadas, entre pacientes do SUS e da saúde suplementar. São 25 leitos de enfermaria e 15 de UTI ocupados, o que corresponde a 26% da capacidade de leitos de terapia intensiva disponíveis para pacientes com Covid na cidade.

Entre os 15 leitos de UTI ocupados hoje, são sete de Sete Lagoas, quatro de Paraopeba, um de Baldim, um de Vespasiano, um de Capim Branco e um de Pompeu. Entre os 40 pacientes internados, são cinco no Hospital Municipal (quatro em UTI), 24 no HNSG (sete em UTI), seis no Hospital da Unimed (quatro em UTI) e cinco na UPA (todos em enfermaria).

Vinte e dois pacientes hospitalizados já tiveram resultado positivo para Covid, dos quais 13 são de Sete Lagoas. Há ainda cinco pacientes internados com resultado negativo e 13 aguardando resultado de exame.

Use máscara ao sair de casa, reforce a higiene das mãos e mantenha o distanciamento social. Para dúvidas, ligue 3773-2576. Denúncias de aglomeração, ligue 153. Mais informações sobre as ações da Prefeitura no combate à pandemia, acesse www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

