In Vino Veritas: Receita de MG deflagra operação contra fraude no setor de vinho

A Receita Estadual de Minas Gerais realizou, nesta terça-feira (11), a operação In Vino Veritas, na qual 35 empresas do ramo atacadista da distribuição de vinhos e outras bebidas foram alvos por fraudes fiscais, tanto na região metropolitana de Belo Horizonte quanto no interior do Estado. Além disso, a investigação, iniciada há cerca de 90 dias, teve desdobramentos no Rio de Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal. No total, 83 agentes da Receita Estadual atuaram em Minas e também em Brasília, apoiados por policiais civis do Estado.

A operação teve como ponto de partida a identificação do recolhimento de ICMS em volume incompatível com o faturamento das empresas, além de outros dados investigados pelo Fisco mineiro. De acordo com Ronaldo Marinho, diretor de fiscalização da Receita Estadual, a fraude pode ter sido iniciada no final do ano passado e rendido uma sonegação na casa dos R$ 10 milhões, conforme as investigações realizadas até então.