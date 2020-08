Marcelo Cabral fala sobre reabertura de academias

Ainda não há previsão de permissão de reabertura para as academias em Minas Gerais, de acordo com o informado pelo secretário adjunto de saúde, Marcelo Cabral, em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (11). Segundo ele, todo o Estado deve seguir a versão mais atualizada do Minas Consciente que não prevê reabertura destes estabelecimentos.

“Temos observado uma ansiedade em relação a abertura das academias, mas neste momento temos que priorizar o cuidado com a saúde. É importante ressaltar que a liberação de fluídos nas academias pode aumentar o risco de transmissão da doença”, explicou o secretário.

Ainda durante a coletiva, foi anunciado que as mortes pelo novo coronavírus em Minas Gerais estabilizaram no mês julho. Para o mês de agosto, segundo o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, a previsão é de estabilidade com possibilidade até mesmo de queda. O secretário mostrou um gráfico com a evolução das mortes.

“Quando vemos a data dos óbitos, durante o mês de julho, estamos com tendência a horizontalização, ou seja, não tem tido aumento significativo nem progressivo de óbitos diários (analisando as datas em que eles ocorreram). O final do gráfico a direita (onde é registrada uma queda) pode significar um atraso nos registros de óbitos então não dá para levar ao pé da letra”, afirmou o secretário. As mortes não são notificadas exatamente no dia em que acontecem.

O secretário disse ainda que em agosto há tendência de queda. “Nós também vemos que a tendência agora para agosto é um platô (ou seja estabilidade) com ligeira tendência à queda. Eu não seria tão otimista agora de falar que nós já estamos com tendência à queda, mas como esse gráfico mostra é muito claro que nós não estamos com a data dos óbitos com uma tendência a crescimento”, complementou.

