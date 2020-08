Eleição que vai escolher marca da cidade começa no sábado

Todos os cidadãos e empresas podem apoiar, divulgar e participar

De 15 a 30 de agosto a população de Sete Lagoas vai escolher a marca da cidade através de uma grande campanha com a participação de pessoas, empresas e entidades de sucesso e influência local e regional. A votação será online, através do site www.vivasetelagoas.com.br.

A marca de uma cidade é importante quando se quer destacar no mercado, resgatar e fomentar a autoestima da população, despertar o sentimento de orgulho e pertencimento, atrair e reter talentos, turistas e negócios.

Em busca destes objetivos, uma rede formada pelas principais organizações privadas e públicas de Sete Lagoas participou de um longo trabalho de consultoria com o Instituto de Design Inovação e Tecnologia (IDIT) para ajudar a construir uma marca para Sete Lagoas.

O trabalho começou em maio de 2019, seguiu com workshops, palestras, entrevistas e reuniões. Participaram destas etapas, empresários, artistas, profissionais da comunicação, entidades representativas, grupos empresariais, Sebrae, Sicoob Credisete, Prefeitura e Câmara.

No dia 16 de junho o IDIT entregou duas opções. O grupo, que a partir de então se tornou o movimento “Sete Lagoas Vive”, decidiu partir para uma eleição aberta para decidir qual será a marca de Sete Lagoas, para que a escolha seja democrática e que toda a população participe, criando um senso ainda maior de pertencimento.

Vale ressaltar que esta não é uma marca de administração pública, que será substituída a cada nova gestão. É uma marca da cidade de Sete Lagoas, assim como grandes destinos mundiais também possuem a sua: Nova Iorque (EUA), Amsterdã (HOL), Porto (POR), Madrid (ESP).

Para isso, o movimento Sete Lagoas Vive já levou à Câmara Municipal a proposta de uma minuta de Projeto de Lei que garanta a perenidade da marca. Também, levou ao Prefeito a proposta de que os letreiros que serão instalados na entrada da cidade e dentro da Lagoa Paulino sejam as primeiras edificações desta marca. Ambos se comprometeram com as ações.

Com novos membros a cada dia, já fazem parte do movimento Sete Lagoas Vive: Sebrae, Sicoob Credisete, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Uai Hotéis e Pousadas, ACI, CDL, OAB SL, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Turi, Unifemm, Ambev, Sindcomércio, Democrata F.C., Jornal Sete Dias, site Setelagoas.com.br, Senac, Projeto Interiorizar, Santa Helena Valley, Grupo Alvo, Grupo Ação, Grupo Sinergia, Conversus, Farminas, UAI Gastrô, UAI Eventos, Circuito das Grutas, Associação CriaRH, Preqaria Cia de Teatro, conselheiros municiais de turismo, cultura, patrimônio histórico, músicos, artesãos, artistas plásticos e produtores culturais.

Ajude a compartilhar essa campanha e participe da votação!

Por Marcelo Paiva