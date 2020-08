Ambev abre inscrições para programa trainee 2021 com salário de R$ 7 mil; veja cronograma

A Ambev abriu nesta terça-feira inscrições para o programa de trainee 2021. A empresa procura por recém-formados de qualquer curso e paga salário de R$ 7 mil. O programa tem vagas em todo o Brasil nas áreas de Negócios, Tecnologia e Supply. As inscrições vão até dia 8 de setembro e podem ser realizadas pelo site.

Pela primeira vez o processo será totalmente online, com a possibilidade de que pessoas de todo o país participem sem precisar sair de suas cidades.

Outra novidade é que a empresa tirou a avaliação do nível de inglês e mudou sua prova de lógica, que terá menos foco na matemática. O único requisito para as vagas é a formação em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020.

Depois do teste, os candidatos passarão por um “game de competências”, que vai avaliar habilidades como criatividade, cooperação, resolução de problemas, inovação, tolerância, adaptabilidade e abertura a novos desafios.

Outra novidade para o processo seletivo deste ano é uma plataforma de capacitação com diversos conteúdos que serão disponibilizados aos jovens, como vídeos com dicas, transmissões ao vivo com líderes da Ambev e bate-papos de autoconhecimento antes das entrevistas.

Também serão enviadas listas semanais com recomendações de podcasts e leituras para criar uma rede de conhecimento relevante da empresa.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Veja cronograma:

Inscrição – 11 de Agosto a 08 de Setembro

Testes de Raciocínio Lógico – 11 de Agosto a 10 de Setembro

Teste de Cognitivo Comportamental – 17 de Agosto a 13 de Setembro

Entrevista Online – 14 de Setembro a 02 de Outubro

Trainee Challenge – 19 de Outubro a 06 de Novembro

Entrevista Final – 16 a 20 de Novembro

Admissão – Janeiro/2021

