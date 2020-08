América encara o Cuiabá e busca segunda vitória ‘estreando’ em casa

Diante de um Independência vazio, por conta das restrições sanitárias causadas pela pandemia do novo coronavírus, o América faz sua estreia como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira, às 21h30min, diante do Cuiabá.

No último sábado (8), em São Paulo, o time venceu a Ponte Preta, e quebrou um jejum de estreias sem vitórias que perdurava desde 2012. Naquela oportunidade, a equipe derrotou o Ceará por 2 a 1, com gols de Rodriguinho e Fábio Jr.

O técnico Lisca tem conversado com os jogadores sobre a importância de iniciar bem a competição, lembrando o que aconteceu em 2019, quando o time só conseguiu uma vitória nas dez primeiras rodadas e isso custou caro ao final da competição, quando o América não conseguiu o acesso a Série A por um ponto.

Lisca também advertiu seus jogadores para os perigos do Cuiabá, que investiu em jogadores e manteve o técnico Marcelo Chamusca para esta temporada.

O América conta com um “espião”, que conhece bem o treinador adversário. O meia Alê estava na equipe cuiabana, que ficou em 8º na série B de 2019, antes de ser contratado pelo Coelho.

“Trabalhei com o técnico Chamusca na reta final dele, foram 14 ou 15 jogos sob o seu comando, o conheço bem, sei da sua filosofia de jogo. Acho que podemos tirar alguma vantagem disso, fiz questão de ver o primeiro jogo deles pra conhecê-los melhor. O elenco mudou muito e é um time que gosta da bola, joga verticalmente e pra frente. É preciso cuidado com jogadores de velocidade, tem tudo pra ser um grande jogo, mas precisamos no impor dentro de casa”, disse o meia.

O ataque continua sendo a dor de cabeça do técnico Lisca, já que Ademir segue em tratamento de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, e Rodolfo ainda não atuou após a volta do futebol por conta de um estiramento no ligamento do joelho direito. Os dois são o vice e o artilheiro da equipe, respectivamente.

As opções são o meia-atacante Matheusinho na vaga de Ademir e apostar mais uma vez no jovem atacante Vitão, no lugar de Rodolfo. Como o artilheiro está no processo de transição, o treinador americano vai esperar por Rodolfo até o ultimo instante

América x Cuiabá

Arbitragem: Leo Simão Holanda (CE)

América: Airton, Diego Ferreira (Leandro Silva), Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Matheusinho, Vitão (Rodolfo) e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Cuiabá: João Carlos, Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava, Elvis e Felipe Marques; Yago e Jenison. Técnico: Marcelo Chamusca

Motivo: 2ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 11 de agosto de 2020, terça-feira, às 21h30min

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

