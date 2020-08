Prisões por tráfico de drogas no bairro Esperança

Nesse domingo, 09, por volta das 17hrs, policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta. Um deles, ao ver a viatura policial, arremessou um objeto em um lote vago na rua Rei Salomão, bairro Esperança.

Os indivíduos foram abordados, e com um deles foram encontrados um aparelho celular e a quantia de R$2.576,00. Com o segundo homem, os militares localizaram outro aparelho celular e a quantia de R$600,00. No lote, os militares encontraram um invólucro contendo 10 pedaços de maconha prontos para serem comercializados.

Os autores B.H.B.S, de 18 anos e W.J.S, de 23 foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido.

AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO – 25º BPM