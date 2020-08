Renovação: Sete Lagoas recebe novos ônibus

A Prefeitura de Sete Lagoas, representada pelo prefeito Duílio de Castro, participou, na manhã desse sábado, 8, da cerimônia de entrega de 11 novos ônibus da Turi, empresa concessionária que presta serviço de transporte público no município.

Os veículos irão substituir outros que já estão completando cinco anos de uso, um compromisso da empresa com o município ao celebrarem o contrato de concessão, em 2016, garantindo mais comodidade aos usuários do transporte urbano. “Mesmo diante da crise do novo coronavírus que assola todo o mundo, não podemos deixar de honrar o nosso compromisso com a qualidade. São 11 veículos dotados das mais novas tecnologias do setor”, disse o gerente da Turi, Danilo Walker.

A renovação da frota faz parte das ações de melhorias que vêm sendo realizadas em prol da mobilidade urbana no município, como a entrega do terminal urbano com agregações ao projeto, trazendo banheiros, drenagem pluvial, faixas elevadas para travessia de pedestres, projeto elétrico, cobertura e paisagismo; uma obra com 70% dos recursos vindos da Prefeitura.

Outra parte das ações é a recuperação das vias urbanas, que segundo o prefeito Duílio de Castro, é a maior de toda a história e só não foi possível anteriormente em razão das fortes chuvas que permearam a cidade logo no início deste ano. “Há mais de 100 anos não chovia como neste ano, por isso, não conseguimos entregar as obras de pavimentação há mais tempo, que sempre fizeram parte do nosso plano de ações. Porém, estamos fazendo um serviço de qualidade, muito mais que um tapa buraco, mas a recuperação da malha viária de Sete Lagoas”, acrescentou o prefeito.

Na ocasião, foi lembrada a unificação da bilhetagem eletrônica, que já completa um ano de implantação, onde promoveu a união entre a Turi e o transporte alternativo (Cooperseltta), regulamentando o quadro de horários, trazendo ao usuário a praticidade de comprar um ticket e poder embarcar em ambas as empresas. A implantação diminuiu o tempo de espera e acabou com a competição entre concessionária e permissionária. “Era uma competição, as pessoas ficavam um bom tempo nos pontos e quando chegava a hora, vinham as duas empresas juntas, correndo, com risco até de acidentes. Colocamos as duas prestadoras do serviço na mesma mesa e resolvemos o problema. Acabou a disputa”, lembrou Duílio de Castro.

Estiveram presentes, além do prefeito, o gerente da Turi, Danilo Walker, o secretário municipal de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte, Antônio Garcia Maciel, o presidente da Cooperseltta, Geraldo Vieira, e o secretário adjunto de Transporte do município, Geovane Faria. Os novos veículos já entram em circulação a partir desta segunda-feira.