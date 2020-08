Cemig interrompe atendimento presencial em todas as agências do estado

A partir desta segunda-feira (10) a Cemig vai interromper o atendimento presencial em todas as agências no estado, em função das novas diretrizes do plano Minas Consciente, que prevê uma série de protocolos para que as cidades retomem ou não as atividades diante da pandemia da covid-19.

O atendimento presencial com agendamento havia voltado no dia 1º de agosto em municípios que estavam na onda verde do plano, porém, com a nova fase do Minas Consciente, nenhuma macrorregião mineira apresentou índices favoráveis para a inclusão na onda verde. Para avançar para essa onda, as cidades precisam estar há 28 dias consecutivos na Onda Amarela, sem sofrer retrocessos.