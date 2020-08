Minas: número de casos confirmados chega a 155 mil

Nas últimas 24 horas, foram registrados 60 novos óbitos e mais de 1 mil infectados

Com 60 mortes registradas nas últimas 24 horas, Minas Gerais chegou a 3.597 óbitos por coronavírus. As informações constam no balanço divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O balanço aponta que Minas possui 155.075 casos confirmados (1.148 a mais em relação a ontem), sendo 29.000 em acompanhamento e 122.478 recuperados.

Os casos de internação hospitalar na rede pública e privada somam 15.519 e outras 127.309 pessoas estão isoladas em casa.

Os novos registros não se referem, necessariamente, a casos e mortes ocorridos nas últimas 24 horas. Significa que foram contabilizados pela SES-MG nesse período.

Belo Horizonte é a cidade com mais casos (24.426) em Minas e 621 mortes. Uberlândia possui 2.067 casos. Governador Valares tem 4.743 casos. Importantes cidades da Grande BH, Contagem possui 4.083 casos e Betim 3.169.