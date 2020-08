Vítima de acidente na estrada do Coqueirinho morre no João XXII, em Belo Horizonte

Faleceu no final da manhã de hoje o motociclista identificado como Robson Silva, de 49 anos, vítima de grave acidente entre moto e caminhão na estrada do Coqueirinho, em Pedro Leopoldo. A colisão foi por volta das 07h desta segunda-feira, 10 de agosto, próximo ao antigo lixão. A vítima chegou a ser socorrida pelo Helicóptero do Corpo de Bombeiros, inconsciente e com perda de massa encefálica, até o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardíaca.

O Portal Mix Notícias esteve na manhã de hoje no local do acidente e encontrou muitos pedaços da motocicleta espalhados no canto da via, além de uma mancha grande de sangue no asfalto. A estrada que foi asfaltada há cinco anos não possui acostamento. Ela é importante ligação do Centro do Município ao bairro de Vera Cruz de Minas. A pista é usada por centenas de veículos diariamente, principalmente caminhões carregados com material de construção. Ciclistas também utilizam a estrada para a prática esportiva, mas no trecho não há ciclovia.

Sobre o Robson Silva

Conhecido como Robinho do Bar, ele era casado com a professora Fabrícia da Creche Cantinho Feliz, localizada em Vera Cruz de Minas. Ele deixa uma filha de 15 anos e uma enteada. Robson prestava serviços na cimenteira CRH, antiga Lafarge, em Matozinhos.

Fonte: Mixnotícias