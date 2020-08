Covid-19: Número de óbitos cresce em Sete Lagoas

Taxa de ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 segue inferior a 30%

Sete Lagoas começa a semana com mais 30 casos confirmados de Covid. Com a contaminação de 15 homens e 15 mulheres, agora são 1.133 casos positivos da doença registrados desde o início da pandemia. Entre os casos confirmados, há 11 pacientes hospitalizados, 141 se recuperam em casa sem complicações e 962 estão curados (84% dos infectados).

Um novo óbito foi registrado nesse domingo, de um paciente de 86 anos, que estava internado com diagnóstico positivo para Covid no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Agora são 19 óbitos em Sete Lagoas desde o início da pandemia.

Com um aumento de 1,3% nas notificações de casos suspeitos entre sábado e hoje, agora são 8.267 notificações desde o início do monitoramento, 1.548 pessoas que apresentaram sintomas gripais sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde e 4.123 casos notificados que tiveram resultado negativo.

Hospitalizados

Há 34 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias. Destes, 19 já testaram positivo para Covid, sendo onze de Sete Lagoas, três de Paraopeba, dois de Capim Branco, um de Prudente de Morais, um de Vespasiano e um de Baldim. Outros sete tiveram resultado negativo para Covid e oito aguardam resultado de exames.

São cinco pacientes internados no Hospital Municipal (quatro em UTI), 24 no Hospital Nossa Senhora das Graças (nove em UTI) e cinco no Hospital da Unimed (dois em UTI). Entre os 36 hospitalizados, 19 estão em leitos de enfermaria. Dos 15 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, oito são pacientes de Sete Lagoas, três de Paraopeba, um de Baldim, um de Vespasiano, um de Capim Branco e um de Três Marias. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade é hoje de 26%.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas