Verde Vale tem ruas pavimentadas e esgoto sendo canalizado

Chegou ao fim, depois de décadas de espera, o martírio de centenas de famílias do bairro Verde Vale, com a conclusão da pavimentação de 12 quarteirões do bairro, na manhã do último sábado, 8 de agosto. As equipes seguiram com os trabalhos até tarde da noite na sexta-feira para garantir a entrega do serviço antes do Dia dos Pais.

Com a conclusão da pavimentação, resta agora apenas alguns serviços adicionais de meio fio e sarjeta. Assim, praticamente todo o bairro está pavimentado e com a devida drenagem pluvial. “A conclusão das obras foi espetacular. Tem dado uma outra cara para o nosso bairro. A gente consegue enxergar que realmente, quando todos se unem, os serviços acontecem. Depois de muita espera, nós podemos dizer que podemos desfrutar de um novo bairro”, agradece a moradora Maria Laura Oliver.

Ao todo, foram pavimentadas as ruas Fernando Alves, Dolores Bruno de Carvalho, Rita de Cássia Oliveira Andrade, Geraldo Meireles Bahia, Iolanda Gomes, Umbelina Francisca de Menezes, Abílio Gomes, Walter de Almeida Jardim e Nilson Antônio Martins. A presidente da Associação de Moradores do bairro, Sâmara Resende, agora vê um sonho de 20 anos, literalmente, se concretizar. “Nós estamos muito felizes porque agora, enfim, depois de 20 anos de muita luta, estamos vendo o asfalto”, comemora.

As obras tiveram início no dia 13 de março, com investimento de R$ 1.730.722,33. “Foram 20 anos de muito sofrimento. Quando chovia e a gente saía de carro, todo o barro vinha para dentro de casa. Para lavar a roupa, tinha que secar dentro de casa, pois ficava com cheiro de poeira. Agora graças a Deus é só melhoria”, comenta a moradora Edilaine. Renato, morador há 17 anos, já fez a rampa da garagem. “Não tem nem comparação. Só de não ter a poeira, é um alívio pra gente. Fiquei satisfeito demais da conta”, afirma.

O prefeito Duílio de Castro fez questão de acompanhar a conclusão dos trabalhos, como já vinha fazendo desde o início das obras, no início do ano. Outra grande obra no Verde Vale é a interligação do esgoto do bairro ao córrego do Capão, próximo à Escola Municipal Hilário da Fonseca, em fase avançada de conclusão. O serviço está sendo executado pelo SAAE. “O mal cheiro aqui é muito forte. Por isso estamos construindo duas caixas coletoras. Estamos resolvendo um problema de duas décadas no Verde Vale. Assim, vamos mudando a cara de Sete Lagoas”, completa o prefeito.