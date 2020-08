Serpaf lança programa de TV inovador para levar conhecimento a população

Liberté na TV irá levar conhecimento de maneira divertida para os telespectadores

No dia 12 de agosto, dia dos Direitos Humanos, estreia o programa Liberté na TV Câmara, um projeto idealizado pelo Serpaf- Serviços de Promoção ao Menor e à Família. A atração televisiva promete abordar temas sociais de maneira inovadora, a fim de levar conhecimento e informação de um jeito leve e objetivo. O programa será transmitido toda quarta e sexta-feira pela TV Câmara, sempre às 17 horas, com reprises na quinta e no sábado, no mesmo horário. “Estamos muito felizes em lançar mais esse projeto. A data da estreia é muito simbólica para todos nós pois se trata do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Queremos expandir nosso trabalho e alcançar ainda mais pessoas a informação”, explica Adriane Branco.

O roteiro vem sendo desenvolvido pelo diretor da atração Alan Keller. Para abordar as temáticas, o programa irá contar com uma personagem chamada Liberté, interpretada pela atriz Valquíria Corrêa, uma figura lúdica que irá abordar esses temas de maneira atrativa, fácil e leve para que o público se identifique. “Vamos falar de direitos, sobre amor, de uma maneira bastante atrativa e interativa. A pessoa que assistir ao programa vai conseguir se identificar com os assuntos retratados e ao mesmo tempo, adquirir conhecimento a cada episódio”, comenta Keller.

A proposta de Liberté está ligada ao projeto Conviver em Ação desenvolvido pelo SERPAF em parceria com a KNH. A ideia é que Liberté entre nas casas das famílias sensibilizando- as e mobilizando- as para a prática da educação positiva e da comunicação não violenta.

A ideia do programa surgiu com o início da pandemia. “Como muitos dos nossos encontros presenciais tiveram que ser suspensos, pensamos que devíamos chegar na casa das pessoas de outra maneira e logo, idealizamos este projeto.”, conta Adriane Branco, diretora do SERPAF. Além de apresentar assuntos de relevância social, o objetivo da produção é proporcionar a difusão e protagonizacão de pessoas, profissionais e/ou ações realizadas na cidade e região, que muitas das vezes ainda estão no anonimato.

Para quem não tiver o canal da TV Câmara em casa, o programa ficará disponível no youtube Liberté na TV e também no IGTV do perfil @libertenatv.

Sobre o Serpaf

O SERPAF – O SERPAF é uma Organização da Sociedade Civil que trabalha pela promoção e proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de forma integrada com suas famílias, somando cerca de 4.000 pessoas diretamente nos municípios de Sete Lagoas/MG e Matozinhos/MG. Atendendo em mais de 40 equipamentos públicos e privados em comunidades socialmente vulneráveis, o SERPAF está engajado na luta pelos direitos de crianças e adolescentes. Direciona sua atuação e suas estratégias no sentido de mobilizar a comunidade, as forças locais e o poder público na prevenção e enfrentamento da violência intrafamiliar e comunitária, para a efetivação dos direitos e o pleno desenvolvimento das famílias, das crianças e adolescentes dessas regiões.

Os princiapis parceiros: KNH BRASIL, Kindermissionswerk, prefeituras de Sete Lagoas e Matozinhos.

FICHA TÉCNICA Liberté na TV PRODUÇÃO SERPAF (Serviços de Promoção ao Menor e a Família) APRESENTAÇÃO Valquíria Corrêa DIREÇÃO E ROTEIRO Alan Keller COORDENAÇÃO Adriane Branco Rachel Branco EDIÇÃO Maxmiler Junio IMAGEM Vleydson Santos ARTE GRÁFICA Jonn Camargos COMUNICAÇÃO Bruna Aguiar CENÁRIO Spiral Arte – Prudente de Morais APOIO TV Câmara – Sete Lagoas Por Dentro de Tudo – Matozinhos e região Prefeitura de Matozinhos PATROCÍNIO: KNH – Kinder not hilfe DIE STERNSINGER – KINDERMISSIONSWERK

Por Buna Aguiar