América anuncia contratação do goleiro Matheus Cavichioli, ex-Guarani

O América concretizou, nesta segunda-feira (10), a contratação do goleiro Matheus Cavichioli, que defendeu o Guarani, de Campinas, no início da temporada. O arqueiro de 34 anos chega para reforçar o Coelho para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Cavichioli teve contrato firmado com o Coelho até fevereiro de 2021.

Matheus Cavichioli começou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio, sendo posteriormente integrado ao elenco profissional do clube gaúcho. Em seguida, atuou por empréstimo em alguns clubes até 2010. Nos anos seguintes, defendeu vários times do Rio Grande do Sul, além do Sport.

Em 2016, foi contratado pelo Novo Hamburgo e fez história nessa passagem pelo clube do interior gaúcho. Em 2017, Cavichioli foi peça fundamental na histórica campanha da equipe no Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo desbancou os favoritos, chegou à final e superou o Internacional, impedindo o que seria o hepta consecutivo do adversário na competição. Além do título, Cavichioli foi eleito o craque do campeonato naquele ano.

Logo em seguida, foi contratado pelo Juventude e defendeu o time em 65 partidas ao longo de 2017 e 2018. No ano seguinte, foi para o Oeste, atuando pelo clube no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. Em janeiro de 2020, chegou ao Guarani, defendendo o time até acertar com o América.

Ficha do jogador

Nome completo: Matheus Fernando Cavichioli

Data de nascimento: 27/7/1986

Local de nascimento: Caçador (SC)

Altura: 1,92 m

Clubes: Grêmio-RS (até 2010), Figueirense-SC (2007), Caxias-RS (2009, 2010 e 2011), São José-RS (2010), Sport-PE (2012 a 2013), Lajeadense-RS (2014), Pelotas-RS (2014), Veranópolis-RS (2015), Brasil de Farroupilha-RS (2015), Passo Fundo-RS (2016), Inter de Santa Maria-RS (2016), Novo Hamburgo-RS (2011; 2016 a 2017), Juventude-RS (2017 a 2018), Oeste-SP (2019) e Guarani-SP (2020).

Principais títulos: Campeonato Gaúcho (2017) e Copa da Federação Gaúcha (2006 e 2014).