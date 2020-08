Justiça determina extinção de mandato do prefeito de Itabuna e suspensão de direitos políticos

O prefeito é apontado por improbidade administrativa. O juiz ainda determina que, no prazo de 15 dias, o presidente da Câmara Municipal declare a extinção do mandato do prefeito e emposse o vice-prefeito Fernando Vita.

O procurador do município disse que Fernando Gomes ainda não foi notificado da decisão, mas que vai recorrer da decisão. A Câmara de Vereadores informou, por meio da assessoria, que o presidente da Casa também não foi notificado.