América inicia Série B como favorito e encara forte Ponte Preta na estreia

Coelho duela contra a Macaca neste sábado, às 21h, no Canindé, em São Paulo

O América inicia sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta, às 21h deste sábado, no estádio Canindé, em São Paulo. Um dos favoritos, ao lado do rival Cruzeiro, o time busca o acesso à elite do futebol nacional.

Logo de cara, o Coelho encara outro forte postulante ao acesso. A Ponte Preta foi semifinalista do Campeonato Paulista e montou um grupo com potencial de terminar no G4.

O duelo será no Canindé, em São Paulo, porque a cidade de Campinas ainda não está autorizada a receber jogos de futebol devido à pandemia do novo coronavírus.

Campinas está na fase laranja do Plano de São Paulo, feito pelo governo estadual para combater a COVID-19. Os jogos são liberados apenas em locais que estão na fase amarela.

América só pensa no acesso

O maior objetivo do clube nesta temporada é o retorno à Série A, feito que deixou escapar por apenas um ponto no ano passado. Na última rodada, foi derrotado em casa para o rebaixado São Bento-SP, por 2 a 1. A manutenção do time-base e a experiência do técnico Lisca são trunfos do Coelho na competição.

Velho conhecido da torcida, o lateral-esquerdo João Paulo vê o elenco preparado para o acesso. Ele acredita que os jogadores estão mais maduros e acostumados a jogar a Série B.

“Eu vejo um elenco forte (para a disputa). Tem bastante jogadores que permaneceram, eles já têm experiência em jogar Série B e os jogadores que chegaram esse ano vieram para agregar. O grupo está bem forte, nós mostramos isso no Campeonato Mineiro, então estamos preparados para fazer uma boa Série B neste ano”, disse.

A equipe alviverde ainda vem de bom início nesta temporada, com oito vitórias, seis empates e duas derrotas – um aproveitamento de 65,5%. Os dois reveses do ano foram no clássico contra o Atlético, pelas semifinais do Mineiro: 2 a 1 e 3 a 0.

Por outro lado, o Coelho ainda se mantém vivo na Copa do Brasil. O time empatou com a Ferroviária de Araraquara-SP, por 0 a 0, no jogo de ida da terceira fase do torneio, no interior paulista. A competição retornará em 26 de agosto, com duelo em Belo Horizonte.

Ademir vetado no Coelho

A formação inicial do América tem duas incógnitas no setor ofensivo. O atacante Ademir, vice-artilheiro do time, com cinco gols, foi vetado por conta de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Já Rodolfo, que sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito, segue em transição física.

O meia-atacante Matheusinho poderá ser titular novamente na vaga de Ademir. Já os atacantes Vitão e Léo Passos são opções para o lugar de Rodolfo.

Por outro lado, o técnico Lisca ganhou um reforço para a estreia na Segundona. O volante Zé Ricardo cumpriu suspensão automática no último jogo, pelo Mineiro, e está à disposição.

Substituto imediato de Zé Ricardo, volante Flávio se recuperou de um incômodo no pé esquerdo, treinou no final da semana e ficará como opção no banco de reservas.

Ponte Preta

A Ponte Preta conta com nove reforços à disposição para o jogo contra o Coelho. São eles: os zagueiros Rayan e Luizão, o lateral-esquerdo Ernandes, os volantes Neto Moura e Luis Oyama, o meia Camilo, o meia-atacante Osman e os atacantes Moisés e Zé Roberto.

Osman e Moisés já atuaram com a camisa alvinegra durante o Campeonato Paulista. Os outros sete aguardam uma chance para estrear.

O meia Luan Dias, recém-contratado, não estará disponível para o duelo.

Jogadores que deixaram o clube

O atacante Roger, o lateral-direito Jeferson e o zagueiro Henrique Trevisan deixaram a Ponte Preta esta semana. O primeiro assinou rescisão nessa quinta-feira, já o segundo foi emprestado ao Botafogo-SP. O último retornou ao Estoril, de Portugal.

PONTE PRETA X AMÉRICA

Ponte Preta

Ivan; Apodi, Luizão, Rayan e Ernandes (Guilherme Lazaroni); Dawhan (Luís Oyama), Neto Moura, João Paulo e Camilo; Moisés e Zé Roberto. Técnico: João Brigatti.

América

Airton; Leandro Silva, Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Matheusinho, Vitão (Léo Passos), Felipe Augusto. Técnico: Lisca.

Motivo: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Data e hora: sábado, dia 8, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Auxiliares: Maxwell Rocha Silva e Ruan Luiz de Barros Silva