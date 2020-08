Galo e Flamengo: compare os prováveis titulares do clássico

Clássico nacional, o duelo entre Atlético e Flamengo atravessa gerações e terá uma nova edição neste domingo (9), às 16h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

No Maracanã, neste domingo, de um lado do campo estará o time que é uma realidade, mesmo com a troca de treinador. O Flamengo acertou com Domenec Torrent após a saída de Jorge Jesus, mas manteve o elenco vencedor de 2019.

Do outro lado, o time que talvez mais alimente expectativas atualmente no futebol brasileiro, muito disso pelo investimento feito. O Atlético contratou sete jogadores durante a pandemia e dispensou outros sete, com muitas mudanças no elenco. No comando, Jorge Sampaoli está em clima de começo de trabalho.

O Super.FC analisou as prováveis escalações para este domingo e fez um cara a cara das equipes de Torrent e Sampaoli.

Rafael x Diego Alves: o goleiro do Flamengo vem de uma grande temporada pela equipe e é o titular inquestionável. Já o arqueiro do Galo assumiu a titularidade que era do ídolo Victor e tem tentado garantir a preferência de Sampaoli. O argentino chegou a pedir mais um goleiro, mas a meta de Rafael é mostrar porque pode ser a aposta do treinador.

Mariano x João Lucas: as laterais direitas de Flamengo e Atlético têm dúvidas. No Galo, com a negociação de Guga, Mariano pode fazer seu primeiro jogo como titular. Ele chegou ao clube na semana passada, retornando após 12 anos. No Flamengo, o jovem João Lucas, contratado junto ao Bangu, pode começar jogando. Rafinha vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo e voltou a treinar com bola só na última quarta (5).

Réver x Rodrigo Caio: o zagueiro do Atlético vive um bom momento com Sampaoli. Ele é titular do argentino e um dos jogadores mais consistentes do time nesta retomada do futebol, inclusive com um gol marcado na semifinal do Mineiro. Rodrigo Caio, que por pouco não jogou com Réver no Flamengo, também é peça consolidada no time rubro-negro. Ele é o grande pilar defensivo do time e vive grande fase.

Júnior Alonso x Leo Pereira: o paraguaio do Galo, contratado durante a pandemia, conquistou logo a titularidade. Dupla de Réver, Alonso fez partidas seguras desde que chegou ao Atlético, mas nada extraordinário. Já o zagueiro do Flamengo não vive boa fase no time. Sua titularidade é ameaçada por Gustavo Henrique, que corresponde quando acionado. Nas finais do Carioca não foi muito bem, o que gerou críticas na torcida.

Guilherme Arana x Felipe Luís: o lateral do Flamengo é muito experiente, de Seleção Brasileira, mas está retornando de lesão. O ritmo para o começo do Brasileiro ainda é um ponto de interrogação. Já Arana, que surgiu com promessa no Corinthians, chegou a jogar fora do Brasil, mas sem destaque. De volta ao futebol brasileiro, é um dos jogadores mais importantes do time de Sampaoli.

Allan x Willian Arão: como primeiros homens à frente da zaga, Arão e Allan têm experiências diferentes. Os jogadores chegaram a se enfrentar no ano passado, quando o volante do Galo atuava pelo Fluminense. Mais jovem, Allan é titular de Sampaoli na retomada do futebol e deu muita consistência ao meio-campo do Galo. Já Arão se reinventou com Jorge Jesus, sendo utilizado como primeiro volante, e acabou se consolidando na função.

Alan Franco x Gerson: o equatoriano do Atlético chegou durante a pandemia e tem buscado uma vaga no time titular. A posição que ele deve ocupar no domingo já teve Jair e Hyoran desde que o clube retomou os seus jogos. Franco está num processo de se afirmar no Atlético. Já Gerson é uma realidade do Flamengo. Após passagem frustrada pelo futebol italiano, voltou muito bem ao Brasil. Peça importante do Flamengo, foi sondado por times de fora durante a pandemia.

Savarino x Everton Ribeiro: Savarino é um dos destaques do Atlético nesta retomada do futebol. O jogador recebeu o apelido de ‘Savaliso’ pela torcida, pela rapidez e agilidade em campo. Everton Ribeiro, por sua vez, é o principal jogador da criação do Flamengo atualmente, muito disso por uma queda de rendimento de Arrascaeta. O jogador enfrentou o Atlético várias vezes quando defendia o rival Cruzeiro e terá mais um embate contra o Galo.

Nathan x Arrascaeta: com três gols em quatro jogos desde que o Atlético retomou o futebol, Nathan é um dos grandes destaques do time. Ele foi adquirido em definitivo pelo clube durante a pandemia e tem correspondido. Desde a retomada dos jogos do Flamengo, Arrascaeta não conseguiu emendar boa sequência. O uruguaio não vive uma grande fase, mas ainda assim é um jogador muito técnico e decisivo.

Keno x Bruno Henrique: reforço durante a pandemia, Keno está de volta ao futebol brasileiro após um ano de destaque pelo Palmeiras. O atacante disputa vaga com Marquinhos pelo lado esquerdo, mas vem garantindo a preferência de Sampaoli. Já o atacante do Flamengo vive uma excelente fase, especialmente sendo decisivo em clássicos. Ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na atualidade.

Marrony x Gabriel Barbosa: em clássicos contra o Flamengo até o ano passado, quando defendia o Vasco, Marrony foi outro que chegou ao Galo durante a pandemia. Ele marcou gol na semifinal do Mineiro, contra o América, mas ainda buscar uma afirmação como centroavante. Artilheiro do Flamengo em 2020, Gabigol já marcou 11 gols na temporada. Na retomada dos jogos, tem se destacado mais pelas assistências do que por gols, mas sem dúvidas é o jogador mais perigoso do time do Flamengo.

Sampaoli x Domenec Torrent: contratado em março pelo Galo, Sampaoli viu logo a pandemia pela frente. Ele fez apenas um jogo antes da interrupção dos campeonatos e usou a parada para treinar bastante seu elenco. O argentino mudou bastante o estilo de jogo do Atlético em relação à equipe de Rafael Dudamel, no início do ano. Recém-chegado ao Flamengo, o catalão Torrent não pretende mudar muito o estilo de Jorge Jesus, que deixou o clube durante a pandemia. Ex-auxiliar de Pep Guardiola, tem o espanhol como o seu maior mentor. Ele estava no New York City, dos Estados Unidos. Se não conseguir ser registrado a tempo do jogo, Mauricio Souza vai comandar o time da beira de campo. Mauricio é o técnico do sub-20 do Flamengo.

Acompanhe a partida pela Rádio Eldorado Am 1300