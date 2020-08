Com reviravolta em situação do meia, Democrata aguarda Federação para retornar aos treinos

Guilherminho não obteve autorização para entrar em Portugal

Após anunciar a rescisão contratual do meia Guilherminho, que havia negociado sua transferência para o futebol Português, o diretor geral do Jacaré, Daniel Calazans, iniciou a busca imediata para contratar um substituto. Porém, após duas semanas, o cenário mudou. Guilherminho não conseguiu embarcar para Portugal, pois teve problemas com alguns documentos exigidos pelo país europeu. Com o Guilherminho permanecendo no Brasil, Daniel Calazans já iniciou as conversas para o retorno do meia.

“Sem dúvida nenhuma existe sim a possibilidade dele voltar. O Guilherme é um jogador da cidade, tem todo carinho da torcida e da diretoria, que inclusive fez um esforço para manter ele aqui, quando veio a proposta no meio da competição. Com toda certeza, as portas estão abertas sim pra que ele volte e termine a competição conosco”, contou Daniel à nossa reportagem.

Entramos em contato com o jogador, que está animado com a possibilidade do retorno ao Democrata para terminar o Módulo II.

“Vai depender da diretoria, e do próprio Guará (Paulinho Guará-Treinador). Eu quero muito. Vamos aguardar para ver, mais não depende de mim mais. Se eles tiverem interesse eu estou aí”. Disse Guilherme.

Para esta negociação terminar com um final feliz, o Campeonato Mineiro Módulo II, tem que ter o seu retorno definido por parte da Federação Mineira de Futebol (FMF).

A diretoria do Democrata, confirmou que houve uma reunião entre todos os representantes das 12 equipes que disputam o Módulo II, com um representante da FMF no dia 3 de agosto. Na ocasião foram tratadas algumas questões envolvendo o campeonato, como data para o retorno, protocolos de saúde e possíveis novas inscrições de jogadores, mas nada foi definido, apenas o agendamento de mais uma reunião para próxima semana.

O Democrata é uma das poucas equipes que ainda mantém todos os jogadores sob contrato, com auxílio da medida provisória 936 do Governo Federal, que auxilia no pagamento dos salários. Assim, tão logo que haja a data de retorno do Módulo II, todos os jogadores serão chamados para se apresentarem na Arena do Jacaré e retornarem aos treinos.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo