DemoCents: Democrata adere a novo projeto

Sabe aquele troco dos centavos que, na boca do caixa, o atendente pergunta se você quer arredondar e fazer uma doação? Agora, esse valor pode ser direcionado para o nosso Democrata! Depois do Corinthians e do Cruzeiro, o time de Sete Lagoas é o terceiro do Brasil a aderir à plataforma InCENTive para arrecadar o “DemoCents”, nome dado pela diretoria do Democrata ao projeto.

Para contribuir no processo de reconstrução do Jacaré com o DemoCents, o torcedor precisa fazer o cadastro do cartão de crédito no site democrata.centavosrealizam.com. Por enquanto, somente a bandeira MasterCard é aceita. A partir desse momento, a cada compra efetuada, os centavos serão arredondados para cima e a diferença será destinada ao Democrata para fazer frente às suas diversas despesas, especialmente com empregados, manutenção da Arena do Jacaré e para quando o Campeonato Mineiro do Módulo II recomeçar.

O processo é o seguinte: se uma compra custou R$ 5,25, automaticamente a plataforma vai arredondar o valor final para R$ 6,00. A diferença de R$ 0,75 será doada ao Democrata. Os arredondamentos partem de R$ 0,01 e chegam R$ 0,99. O torcedor vai receber um extrato mensal detalhado com os valores destinados. A doação mínima, por mês, será de R$ 5,00.

O presidente do Democrata, Renato Paiva, comenta que se espelhou nos grandes para buscar o DemoCents. “Vi a iniciativa com o Corinthians para o futebol feminino e com o Cruzeiro. Fiz contato com a startup idealizadora da ferramenta, a InCENTive, e fechamos a parceria. A expectativa é conseguir o apoio de pessoas que gostam do Democrata, acreditam na nova gestão e querem praticidade para contribuírem”, completa animado.

O dirigente explica, também, que a participação do torcedor é simples porque o cadastro é “descomplicado e rápido”. O programa começa agora e não tem prazo para acabar. Conhecedor da torcida do Jacaré, Paiva acredita que “mais uma vez vão nos abraçar. E vamos retribuir com um clube consolidado, estável financeiramente a médio prazo e bastante competitivo dentro de campo”, finaliza.

Acesse democrata.centavosrealizam.com e faça já seu cadastro. É simples, rápido e transparente.

Marcelo Paiva

Ascom Democrata Futebol Clube