Seltrans instala faixas de sinalização em obras devido ao roubo de placas

Os constantes furtos e vandalismos das placas de sinalização do entorno das obras da rotatória da Barbosa Melo têm gerado transtornos a motoristas e pedestres, além de prejuízos aos cofres públicos.

Com a interdição do local para as obras de revitalização da rotatória, um amplo estudo foi feito pelo setor de engenharia de tráfego da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (Seltrans), desviando o fluxo de veículos por vias adjacentes.

Porém, os roubos e a destruição dos cones e das placas indicativas de desvio têm causado confusão no trânsito e aumentado a possibilidade de acidentes, inclusive graves, já que há muitos veículos pesados que transportam grande parte da produção industrial da cidade.

Para manter a segurança no trânsito da região e tentar diminuir o vandalismo e roubo das placas, a Seltrans optou por instalar faixas na região. “Pedimos a conscientização da população para minimizar esses casos. Caso alguém presencie situações como estas, denuncie pelo 153 ou mesmo o 190, para não colocar em risco as vidas de pedestres e motoristas que precisam passar pelo local”, pede o secretário da pasta, Geovane Faria.