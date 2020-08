Carro cai em ribanceira às margens da BR-040

Além de três equipes terrestres dos bombeiros, helicóptero Arcanjo da corporação está no local para prestar socorro às vítimas

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após o veículo em que elas estavam cair em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros às margens da BR-040, perto do trevo do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 13h40. No local, os militares foram informados que quatro pessoas estariam dentro do veículo. Ao descer o barranco e chegar até o carro, os militares constataram que uma pessoa tinha morrido no local e outros quatro ocupantes do veículo estavam feridos.

Uma força-tarefa entre agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Samu e da Via 040, concessionária que atende a rodovia, foi montada para ajudar na retirada das vítimas do penhasco. Usando uma corda, que foi amarrada nas vítimas, os agentes formaram uma fila e ajudaram a puxá-las da ribanceira até a rodovia.

As quatro pessoas receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros ainda no asfaltos. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região por ambulâncias da Via 040. O óbito do quinto ocupante do veículo foi constatado pelo Samu.

Além da Polícia Militar, do Samu, e equipes da Via 040, três equipes terrestres dos bombeiros e o helicóptero Arcanjo da corporação estiveram no local para prestar socorro às vítimas. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

Veja o vídeo do resgate aqui