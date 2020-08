OPERAÇÃO “IMPACTO”: Mais um dia de resultados positivos em Sete Lagoas

Tráfico de drogas, posse irregular de arma e pássaros em cativeiro

Na quarta-feira (5), Guarnição Policial de Policiamento Rodoviário recebeu informações de colaboradores anônimos, de que no bairro Jardim Europa, na rua Maringá, um indivíduo com as iniciais L.C.M.C, de 24 anos, estaria promovendo tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, um indivíduo moreno, cabelo pintado, aparentando ser menor de idade, evadiu da guarnição em direção à Avenida Norte Sul, deixando cair ao solo um pacote contendo 30 gramas de substância semelhante a crack.

Em seguida, a mesma Guarnição Policial avistou L.C.M.C, saindo de uma residência na rua Maringá, com um invólucro na mão e em seguida adentrando em um veículo VW Logus de cor vermelha. O condutor do referido veículo passou a desrespeitar a sinalização de trânsito e colocar em risco a vida e integridade física de pessoas nas vias por onde passava, assim que recebeu ordem policial para parar o veículo. Passou inclusive a dirigir em alta velocidade pela contra-mão de direção, no bairro Belo Vale, até perder o controle do veículo e chocar-se contra o meio-fio da via.

Nesse momento, o indivíduo com as iniciais L.C.M.C, saiu desembarcou e apontou uma arma de fogo em direção aos policiais, os quais repeliram a injusta e iminente agressão com dois disparos de arma de fogo, contudo sem atingir o suspeito, o qual adentrou em uma residência na Avenida Norte Sul e evadiu por um matagal nos fundos do imóvel, não sendo mais visto.

O condutor do veículo, com as mesmas características do primeiro cidadão que evadiu ao perceber a chegada da viatura, foi identificado com as iniciais G.M.B.S, de 17 anos de idade. Dentro do VW/Logus foram localizados 02 celulares e R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em dinheiro.

Na residência de onde L.C.M.C reside, a guarnição localizou no telhado, 48 pedras de substância análoga ao crack, uma porção de substância análoga à maconha e uma arma de fogo da marca Rossi, calibre .32, municiada com 06 cartuchos do mesmo calibre, intactos.

No interior da casa, foram arrecadados outra porção de substância semelhante à maconha, a importância de R$119,00 (cento e dezenove reais) em dinheiro e 05 pássaros da fauna silvestre, os quais foram recolhidos pela Guarnição de Polícia Ambiental. Na residência de G.M.B.S, foram encontados R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, trocados em notas pequenas. Sua genitora informou aos policiais não saber a origem daquele dinheiro, haja vista que seu filho G.M.B.S, não trabalha.

O menor foi apreendido e encaminhado, juntamente com as substâncias e o dinheiro para a Delegacia de Polícia Civil, acompanhado por sua genitora. O referido veículo VW/Focus foi removido para o pátio do Auto socorro conveniado com o Detran, haja vista estar constar no sistema Copom, Licenciamento 2016.

No bairro Santa Luzia, mais prisão e apreensão de drogas

Na mesma data, a guarnição policial recebeu informações de que um morador da Rua Santa Bárbara, com as iniciais J.H.R.S.X, de 23 anos de idade, estaria praticando tráfico de drogas e receptação de produtos de origem criminosa.

No local informado, equipe de policiais militares foi recebida por J.H.R.S.X, indivíduo já conhecido no meio policial, pela prática de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Em seu quarto, foram encontradas uma bandeja inox e duas lâminas de barbear, contendo resquícios de substância amarelada, semelhante a crack. Sobre o telhado de um barracão, nos fundos do imóvel foram localizadas 55 pedras de substância análoga ao crack e 07 pedras maiores da mesma substância, além de R$232,00 (duzentos e trinta e dois reais), em cédulas diversas.

Na presença da Guarnição Policial e da testemunha presente, J.H.R.S.X solicitou ao seu irmão, menor de idade, que assumisse a propriedade das substância encontradas, contudo seu irmão negou ser o dono dos materiais encontrados.

Diante dos fatos, J.H.R.S.X recebeu ordem de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil , juntamente com todos os materiais apreendidos.

Assessoria Organizacional de Comunicação-RPM