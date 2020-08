Sete Lagoas continua na onda vermelha do Minas Consciente; confira o boletim

O boletim epidemiológico desta quinta-feira, 6 de agosto, apresenta aumento de 2% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas, chegando a um total de 7.830 suspeitas desde o início da pandemia. A cidade tem hoje 1.611 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas e 3.672 casos negativos descartados por exames.

Hoje 29 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Sete Lagoas, 15 mulheres e 14 homens, elevando o número de casos positivos a 1.030. Entre os casos confirmados, são nove pessoas internadas, 160 em isolamento domiciliar e 844 curadas, o que corresponde a 82% dos infectados. A cidade segue com 17 óbitos registrados desde o início da pandemia, já que o óbito ocorrido no último domingo, no Hospital da Unimed, teve resultado negativo para Covid.

Hospitalizados

Ao todo, são 36 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias. Destes, 20 já testaram positivo para Covid: nove de Sete Lagoas, cinco de Paraopeba, dois de Capim Branco, um de Abaeté, um de Prudente de Morais, um de Vespasiano e um de Baldim. Quatro pacientes já tiveram resultado negativo para Covid-19 e outros 12 aguardam resultados de exames.

Cinco pacientes estão internados no Hospital Municipal (sendo dois em leitos de UTI), 23 no Hospital Nossa Senhora das Graças (seis em UTI), cinco no Hospital da Unimed (três deles em UTI) e três na UPA 24 Horas, em enfermaria.

Entre os 36 hospitalizados, são 25 em leitos de enfermaria. Dos 11 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são três por pessoas de Sete Lagoas, quatro de Paraopeba, um de Baldim, um de Vespasiano, um de Capim Branco e um de Três Marias. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade é hoje de 19%.

Minas Consciente

O Governo do Estado de Minas anunciou hoje pela manhã que Sete Lagoas continua na onda vermelha do Programa Minas Consciente, em que somente estabelecimentos considerados essenciais podem funcionar. Uma nova determinação será publicada pelo Estado na próxima quinta-feira. Confira a atualização do programa Minas Consciente em www.mg.gov.br/minasconsciente