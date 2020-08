Governador Romeu Zema faz anúncio sobre contas de luz em Minas

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quinta-feira que a conta de luz no estado não terá reajuste. A declaração foi dada na abertura da entrevista coletiva da Secretaria Estadual de Saúde sobre a covid-19. Uma solicitação foi feita à Agência de Energia Elétrica (Aneel) e o não aumento não depende apenas do governo do estado.

Conforme o governador, a medida é possível devido ao faturamento da Cemig e tem como objetivo ajudar os mineiros que foram impactados financeiramente devido à pandemia do novo coronavírus.

“Nós sabemos que desde o início da pandemia, todos os mineiros foram impactados, muitos perderam seus empregos, muitos perderam renda. Conversei com o presidente da Cemig e, na última reunião do conselho de administração da empresa, ficou decidido que o aumento anual de 4,27% aplicado nas contas de maio não irá vigorar. Porque a empresa ganhou uma disputa tributária judicial e, com isso, vai receber R$ 714 milhões, que serão capazes de absorver esse impacto na conta. Vale lembrar que essa medida acaba beneficiando pequenos empreendedores e microempresários que também foram duramente atingidos”, ressaltou Zema.

