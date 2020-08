Sete Lagoas registra taxa de ocupação reduzida com novos leitos de UTI

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, 5, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, apresenta um aumento de 2,32% no número de notificações de pessoas com sintomas gripais nas últimas 24 horas, chegando a 7.660 suspeitos desde o início da pandemia.

Atualmente 1.554 pessoas estão sendo monitoradas diariamente pela Vigilância Epidemiológica do Município e 1.517 já tiveram o monitoramento concluído. São 181 pessoas diagnosticadas com Covid-19 como sintomas leves, em isolamento domiciliar, e 793 já curadas da doença.

A cidade chega hoje a 1.001 casos positivos de Covid-19, com a confirmação de mais 27 pessoas, sendo 13 mulheres e 14 homens. O total de testes negativos somam 3.588.

Um novo óbito por complicações decorrentes da Covid-19 foi confirmado ontem. Trata-se de uma paciente de 85 anos que estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Assim, Sete Lagoas chega a 17 óbitos confirmados desde o início da pandemia, nove óbitos descartados e um ainda em investigação.

Hospitalizados

Hoje a cidade tem 37 pacientes internados, sendo 14 em leitos de UTI e 23 em enfermaria. Quatro deles estão no Hospital Municipal (dois em UTI), 25 no HNSG (dez em UTI), cinco no Hospital da Unimed (dois em UTI) e três na UPA 24 Horas, em enfermaria.

Entre os 23 positivados para Covid-19 em enfermaria, estão internados dez pacientes de Sete Lagoas, cinco de Paraopeba, dois de Capim Branco e um de cada uma das cidades de Abaeté, Caetanópolis, Prudente de Morais, Vespasiano, Baldim e Papagaios.

Já entre os 14 pacientes internados em UTI na cidade, seis são de Sete Lagoas, quatro são de Paraopeba, um de Baldim, um de Abaeté, um de Vespasiano e um de Capim Branco. Cinco internados tiveram resultado negativo e nove ainda aguardam divulgação dos testes. Com a entrega de dez novos leitos de UTI, na manhã desta quarta-feira, no Hospital Municipal, a taxa de ocupação de leitos hoje no município foi reduzida de 29,5% para 26%.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas