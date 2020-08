Presidente da Nissan do Brasil revela as próximas novidades da marca; confira

“Se Maomé não vai a montanha, a montanha vai até Maomé”, foi o que fez a Nissan do Brasil, ao promover, na manha da última quarta-feira, dia 29 de julho, uma live.

Durante a exibição, o presidente, Marco Silva, concedeu, com exclusividade, a um grupo de jornalistas especializados na cobertura do setor automotivo, uma longa entrevista.

A montadora de origem japonesa está completando em 2020 seu vigésimo ano de presença no mercado brasileiro e conta com planta industrial em Resende, no estado do Rio do Janeiro.

A fábrica, hoje, produz o compacto March e o SUV Kicks, faz parte, ainda, do portfólio de produtos em oferta da marca no Brasil, a picape Frontier, importada da Argentina e o Versa, um sedã derivado do March e que se prepara para estrear uma nova geração inteiramente renovada.

Vem aí

“A pandemia da Covid-19 alterou os nossos planos, tivemos de interromper a produção por três meses e retomamos no dia 24 de junho. Outra situação pela qual passamos foi recorrer a bancos para buscar recursos e manter a operação em atividade”, revelou Silva sobre os primeiros impactos do novo coronavírus.

O presidente destacou que o estado de Minas Gerais é muito importante para economia nacional e merece dedicação especial dentro da visão da marca. Adiantou que para 2021 está prevista a inauguração de uma nova concessionária na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

Desta forma subirá para dezessete o número de revendas Nissan no estado. Segundo Marco a participação da montadora no mercado mineiro é de 3%, mas com viés de alta para os próximos anos.

Futuro

Questionado sobre o próximo e aguardado lançamento da marca, o novo Versa, que é produzido na fábrica de Aguascalientes, no México, de onde será importado para o Brasil, Silva confirmou que o modelo chega ao mercado ainda este ano, sem precisar uma data.

Muito mais moderno, conectado e seguro, o novo produto que está prestes a desembarcar por aqui não irá aposentar a atual geração que esta sendo comercializada atualmente, ela conviverá, pelo menos por um tempo, com o novo sedã compacto japonês.

Outro assunto que esteve em pauta na live com os jornalistas especializados de Minas foi sobre a eletrificação, tema que não pode deixar de ser repercutido.

Sobre o I-Power, a versão hibrida do SUV Kicks, que está sendo cogitado para ganhar um carimbo no passaporte e rodar em solo tupiniquim, o executivo ponderou que por causa dos efeitos da pandemia em toda cadeia, todos os planos que contemplam projetos neste sentido estão adiados, mas não cancelados.

Fábrica de Resende

O principal executivo da Nissan no Brasil, durante a entrevista pela Live, destacou que para o retorno das atividades fabris, na planta de Resende, no interior do estado do Rio, foram tomadas uma série de medidas para preservar a segurança dos milhares de colaboradores.

Foram firmados protocolos de saúde e segurança com base nas recomendações das autoridades sanitárias. Já no que se refere à rede de concessionárias, um programa de certificação com a padronização das medidas de segurança e higiene foi adotado.

Em relação à retomada das vendas e com objetivo de incrementar os negócios na comercialização de automóveis zero km, a Nissan elaborou e passou a praticar ações como facilidades de financiamento, primeira revisão grátis e flexibilização dos prazos de revisão dos veículos.

Segundo Marco Silva, a capacidade instalada de produção da fábrica é de 210 mil unidades por ano e hoje ocupa a linha de montagem com 160 mil, realidade que deve mudar entre 2022 e 2024, quando novos projetos estão previstos para o mercado brasileiro.