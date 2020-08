‘Princípio de fair play’: em ofício, Cruzeiro solicitou título ao Uberlândia

Para a oficialização do Uberlândia como o campeão do Troféu Inconfidência por parte da FMF, o Cruzeiro teve papel decisivo. O clube, em ofício, respondeu à consulta da Federação salientando sua concordância em abrir mão do torneio em solidariedade ao Uberlândia, que teve detectado nos últimos dias 13 casos de coronavírus entre atletas e funcionários.

O Cruzeiro, por meio de uma nota oficial em seu site, parabenizou o time do Triângulo pela conquista da competição, que teria a final disputada inicialmente nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão.

“O posicionamento do clube se baseou em diversos fatores, mas foi norteado especialmente pelo princípio do fair play, por entender que a essência do futebol é promover uma disputa justa entre as equipes, o que deixou de ser possível no atual cenário, e pela preservação da saúde e da vida dos atletas, em um momento atípico de pandemia pelo qual o mundo atravessa, e que afetou diretamente a realização da partida”, escreve o clube celeste, em nota oficial.

“O Cruzeiro aproveita para agradecer publicamente a Federação Mineira de Futebol por acatar o pedido e parabeniza o Uberlândia pelo título e pela campanha no Campeonato Mineiro e no Troféu Inconfidência. O clube também reforça, mais uma vez, os votos de pronta recuperação aos atletas da equipe uberlandense”, acrescenta a Raposa.

Em comunicado, o presidente Sérgio Santos Rodrigues também explicou os motivos que levaram a Raposa a solicitar o pedido junto à FMF.

“Como devem ter visto, a equipe do Uberlândia teve um grande número de testes positivos de COVID. Em razão disso a partida foi cancelada, com o que concordamos, para preservar a saúde de todos os envolvidos. Em seguida, após muita discussão, optamos por solicitar a FMF que seja dado o título a equipe do Uberlândia, nos termos do ofício anexo. Entendemos que em razão do calendário apertado, do fair play e de não haver qualquer alteração técnica em consequência do resultado da competição, este seria o melhor caminho”, destacou o dirigente.

O Cruzeiro agora segue sua preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, contra o Botafogo-SP, no Mineirão, às 19h, e encerra de forma definitiva sua participação no Mineiro deste ano.

Além do Troféu Inconfidência, o Uberlândia já possui presença garantida na Recopa do Interior, contra Caldense ou Tombense, que disputam o título do Mineiro do Interior. O Verdão ainda aguarda a CBF para saber se a entidade destinará uma quinta vaga ao futebol mineiro na Copa do Brasil 2021. Pela classificação do Mineiro, o Uberlândia também assegurou presença na disputa da Série D do ano que vem.