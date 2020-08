Em Sete Lagoas, quadra do bairro Santa Rosa será reformada

Os recursos foram viabilizados pelo deputado estadual Douglas Melo

O deputado estadual Douglas Melo anunciou nesta semana, a liberação de recursos no valor de R$ 145 mil, para a reforma da quadra poliesportiva do bairro Santa Rosa, em Sete Lagoas. O dinheiro já está na conta da Prefeitura e agora aguarda os trâmites legais para a execução da obra.

O deputado já havia destinado um recurso para reforma do vestiário do campo em 2018, no valor de R$ 50 mil reais.

Segundo o deputado, é mais um compromisso cumprido com a população de Sete Lagoas. “Estamos cumprindo com mais um compromisso assumido. O esporte e o lazer são muito importantes na formação de crianças e jovens, além disso, o espaço vai promover o convívio social do bairro”, explicou Melo.

O vereador Rodrigo Braga, autor do requerimento representando a comunidade também agradeceu ao deputado. “Só temos a agradecer o deputado por todo o empenho em atender os nossos pedidos. Sempre muito solícito às nossas demandas. Torcemos para que agora as providências sejam tomadas e esse espaço seja revitalizado”, explicou o Vereador.

Ascom/Dep. Douglas Melo