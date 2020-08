Zema antecipa em um dia pagamento de servidores e anuncia data da 2ª parcela

Servidores da saúde e e da segurança, e aqueles que ganham R$ 2.000 serão pago integralmente na sexta-feira

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta quarta-feira (5) que a primeira parcela de pagamento do mês de agosto para os funcionários públicos será depositada na sexta-feira (7). Anteriormente, a parcela estava prevista para cair na conta dos servidores no sábado (8).

Os servidores da saúde e da segurança pública receberão a íntegra de seus salários no dia 7. Já os demais servidores receberão valores até R$ 2.000,00. O restante, para os servidores que ganham acima desse valor, será pago no dia 21 de agosto. A data também foi anunciada nesta quarta por Romeu Zema.

Com a decisão de antecipar o pagamento da primeira parcela, os servidores vão receber a primeira parte dos valores no quinto dia útil pela primeira vez em muitos meses. O objetivo do governo era garantir que o funcionalismo pudesse ter acesso a uma parcela do salário antes do Dia dos Pais, comemorado no domingo.