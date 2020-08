Vídeo sobre campanha para escolha de marca para Sete Lagoas viraliza

Viralizou em grupos de whatsapp, nesta quarta-feira (05) um vídeo com uma campanha que vai definir, depois de votação popular, uma marca para Sete Lagoas. A eleição vai acontecer pela internet e os moradores vão definir a marca da cidade entre os dias 15 e 30 de agosto. A iniciativa partiu da sociedade civil organizada que pretende, entre outros objetivos, “despertar o sentimento de pertencimento nos sete-lagoanos”. Placas com a identidade escolhida será afixada em pontos estratégicos da cidade.

Uma rede formada pelas principais organizações privadas e públicas de Sete Lagoas participou do trabalho de construção da marca para Sete Lagoas que foi iniciado em 2019. Participaram de todas as etapas, empresários, artistas, profissionais da comunicação, entidades representativas, grupos empresariais, SEBRAE, Prefeitura e Câmara de Vereadores.

Foi consenso no movimento batizado de “Sete Lagoas Vive” que os moradores seriam os responsáveis por eleger a marca. A pretensão com um símbolo para a cidade, de acordo com o vídeo que circula em vários grupos de whatsapp, é resgatar, fomentar a autoestima da população, além de despertar o sentimento de orgulho e pertencimento e atrair e reter talentos, artistas, turistas e negócios”.

Grandes cidades do Brasil como Curitiba e do mundo, como Madri, adotaram uma marca para simbolizar os lugares. E para que a iniciativa se perpetue foi apresentado na Câmara Municipal uma minuta de Projeto de Lei que torna a marca escolhida como um símbolo oficial do município independente de gestão política. A logomarca vencedora da eleição poderá ser usada em várias situações como em eventos, pontos de lotação, ou mesmo em souvenirs promocionais.

Para participar e ajudar a eleger a marca basta acessar o site vivasetelagoas.com.br e registrar o voto a partir do próximo dia 15 de agosto. A eleição vai acontecer até o dia 30 e toda a população da cidade está convidada a compartilhar e ajudar na escolha.

Por Marcelo Paiva