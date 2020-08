Websérie conscientiza sobre cuidados no combate ao coronavírus

A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (Seltrans) lançou esta semana a websérie “Daniévola na luta contra a Covid-19”, produzida pela equipe de agentes de fiscalização do Departamento de Educação no Trânsito do Município, Daniela Maia Alves (atriz), Gabriela Lagoeiro (roteiro) e Ana Flávia Torres (produção). Voltada para o público infantil, a série de vídeos curtos, dividida em oito episódios, apresenta uma abordagem sobre a importância da utilização das máscaras de proteção e como usá-las corretamente.

De acordo com Daniela, a série seria lançada na sequência da peça teatral “Daniévola em: Se as placas falassem…”, sobre orientações no trânsito. Porém, a pandemia inviabilizou a sequência esperada. “Assim, a série foi pensada na temática em que vivemos como proposta para a sequência da saga da personagem”, conta.

A série tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população infantil e adolescentes dos cuidados que todos devem ter durante a pandemia até que haja uma vacina disponível. “Como porta voz do setor de Educação no Trânsito, espero que todos gostem da história. Quero agradecer imensamente aos parceiros deste projeto, em especial, ao setor de Comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas, pela competência e disponibilidade no auxílio ao projeto”, finaliza a agente de fiscalização e atriz.

Para assistir aos episódios, acesse o canal da Prefeitura de Sete Lagoas no YouTube http://gg.gg/danievola