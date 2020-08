“Operação Impacto” continua apresentando resultados positivos na cidade

Prisão em virtude de mandado judicial no bairro Canadá

Na tarde dessa terça-feira, 04, em continuidade a Operação Impacto, que tem como objetivo prevenir e reprimir os crimes violentos na cidade de Sete Lagoas e região, com ênfase na prevenção de crimes de homicídio, os militares deslocaram-se até a Travessa Amaral Gurgel, no bairro Canadá, onde prenderam F.M.R.C, 38 anos, que estava com um mandado de prisão em seu desfavor. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Tráfico de drogas no bairro Alvorada

No bairro Alvorada, por volta das 16h45min dessa terça-feira, 04, os policiais militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita no campo de futebol do bairro. Foi localizado, escondido no campo, um recipiente contendo 09 pedras de crack e um canivete. Na residência do autor foi encontrada a quantia de R$68,00; ele admitiu ser dinheiro da venda das drogas. O menor A.F.C, de 15 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com o material.

Tráfico de drogas e apreensão de arma de fogo no Esperança

Os policiais militares da Rotam de Belo Horizonte, durante Operação Impacto em Sete Lagoas, deslocaram-se até o bairro Esperança para verificarem denúncia de tráfico de drogas. Em uma construção, os militares localizaram uma bolsa contendo 107 pinos de cocaína e a quantia de R$64,00. Também foi localizada uma pistola de calibre .40 carregada com dois cartuchos. A arma havia sido extraviada na cidade de Belo Horizonte em 21 de setembro de 2019. Não foram encontrados os proprietários dos materiais ou responsáveis pelo local. Os objetos foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação – 25º BPM